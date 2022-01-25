Bandırma Belediyesi'nden enerji verimliliği çalışması

Bandırma Belediyesi, enerji verimliliği ve kayıp kaçak profillerinin izlenmesi için İstanbul Enerji A.Ş. ile işbirliği yaparak detaylı etüt çalışması gerçekleştirdi.

Enerji verimliliğinin en üst seviyede sağlanması için yapılan çalışmalar kapsamında belediye ana hizmet binasında enerji tüketen sistemlerin ölçümü yapıldı. Enerji verimliliğini izlemek ve arttırmak adına kayıp kaçak profilleri kontrol edildi. Ayrıca tasarruf potansiyellerini belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması için teknik analizler yapıldı. İstanbul Enerji AŞ tarafından yapılan detaylı enerji etüdü çalışması ile enerji tasarruf potansiyelleri, enerji atıkları, sera gazı emisyonları belirlendi. Bu çalışma ile enerji kaybını önlemek ve teknik konularda ekonomik tedbirlerin alınması için ön çalışma tamamlanmış oldu.

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