Onbeş dakikalık kar yağışı Bandırma'yı beyaza bürüdü

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkisini arttıran kar yağışı kısa sürede yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Bandırma ve çevresinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken sabah saatlerinde kar yağışı yerini saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtınaya bıraktı. Fırtınalı bir geçiren Bandırma' ya kar yeniden geldi. Öğleden sonra aniden etkisini arttıran ve lapa lapa yağan kar, özellikle İlçenin yüksek kesimlerini bir anda beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkililerince kar yağışının aralıkla ve hafif şekilde yarın öğlene kadar devam edeceği belirtildi.

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