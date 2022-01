Altıeylül'de çocuklar için tiyatro yenliği başladı

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen 2429 Ocak Çocuk Tiyatroları Şenliği’nde ilk oyun Hasan Can Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Altıeylül Belediyesi yarıyıl tatilini Balıkesir’de yaşayan tüm çocuklara dolu dolu yaşatmaya başladı. Hasan Can Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Şaşkın Orman Masalı” müzikli çocuk oyunu ile başlayan tiyatro şenlikleri başta Altıeylül’de yaşayan çocuklar olmak üzere tüm Balıkesir’den büyük ilgi gördü. Toplam 15.00 ve 18.30 olmak üzere 2 seanstan oluşan oyuna ilgi beklenenden de büyük oldu. Hasan Can Kültür Merkezi’ndeki oyunun ilk seansında yer bulamayan çocuklar ikinci seansa gelerek tiyatro şenliğine katıldılar. Kostümlü tiyatro oyuncularının karşıladığı çocuklar programdan mutlu bir şekilde ayrılırken velilerden de Altıeylül Belediyesi’ne teşekkür mesajları yağdı.

Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Tiyatroları Şenliği öncesi gerçekleşen Altıeylül Kitap Fuarı Resim Yarışması Anısına açılan resim sergisine katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı çocukların resimlerini inceledikten sonra hepsiyle tek tek ilgilenerek gönüllerini aldı. Toplamda 2 seanstan oluşan müzikli çocuk oyunu sonrasında duygularını dile getiren Başkan Avcı “Yarıyıl tatilinde çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediyelerden biri de tiyatro şenlikleri olabilirdi. Bizler de çocuklarımızı Hasan Can Kültür Merkezi’mizde yaşlarına uygun çocuk oyunlarıyla ağırlıyor ve onlara böyle güzel bir yarıl hediyesi veriyor olmaktan dolayı mutluluk içerisindeyiz. 29 Ocak Cumartesi gününe kadar sürecek olan çocuk tiyatrolarına tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Ayrıca 16 Şubat tarihleri arasında Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’mizde düzenleyeceğimiz Sinema Günleri’ne de yine tüm çocuklarımızı aramızda görmekten dolayı mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

