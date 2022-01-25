Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş (2)

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TUTUKLANDI

Balıkesir'de dün evinin önünde Emin Çizkici'yi bıçaklayarak öldüren Şakir Kesici, sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-01-25 19:10:09



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