Balıkesir'de sokak ve yaban hayvanları beslendi

Balıkesir’in doğal şehir unvanlı ilçesi Sındırgı’da soğuk havalarda yaban hayatı da unutulmadı. Sındırgı Belediyesi ekipleri yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı. Özellikle soğuk havalarda doğal yaşamın korunması adına rutin olarak bu işlem tekrarlanıyor.

Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Sındırgı genelindeki fırınlardan alınan ekmekler, saman, yonca gibi yiyecekler ve Sındırgı esnafından alınan hazır mamalar, Kertil civarı ve Cüneyt çayı civarı başta olmak üzere çeşitli bölgelere bırakıldı. Belediye ekiplerinin yapmış olduğu bu çalışmalarla sahipsiz olan bu hayvanlarında ilgiye, sevgiye ve merhamete muhtaç olduğu, onlarında bir can taşıdığının bilinmesi gerektiği vurgulandı. Doğal yaşamın yanı sıra sokak hayvanları için de ilçe merkezinde sıkça yerleştirilen beslenme kaplarına da düzenli olarak mama takviyesi yapılıyor. Belediye ekiplerine refakat eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Yaban hayatında bulunan ve bir yaşam hakkının olduğunu düşündüğümüz canlılara, Sındırgı belediyesi olarak bir katkı sunmak için tabiattayız. Aslında bir Osmanlı geleneği, bir Türk geleneği. Yaban hayatında bulunan canlıları da kardan dolayı yiyecek bulamama ihtimaline karşılık besleyen bir medeniyetin insanlarıyız. Bizler de bu medeniyeti devam ettiriyoruz. Ve Doğal Şehir Sındırgı da bugün Cüneyt vadisinde toplanmış olan, burada vatandaşın da sahip çıktığı aslında arada yiyecek getirdiği ama kardan dolayı getiremediği zamanları bizler araçlarımızla geldik. Her gün günlük olarak onlara yiyecek getiren bir belediye personelimiz var. Onları tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlara bugün biz de eşlik ettik birlikte geldik, köpeklerimizi besledik. Ve yaşama haklarını korumaya çalıştık. Sındırgı da hayat doğal seyrinde devam ediyor” dedi. Saha ekiplerine refakat eden Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Nuh Yüksel Özdemir, “Bizler Sındırgı Belediyesi olarak bu soğuk kış günlerinde ilçe merkezimizde oluşturmuş olduğumuz Beslenme Noktalarına sahip çıkılmayan hayvanlarımıza mama, gıda takviyesi yardımı yaparak canların bu soğuk kış günlerini geçirmelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

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