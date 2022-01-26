Yoğun kar yağışı 112'ye engel değil

Balıkesir’de yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde yaşanan sağlık sorunlarına İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Ekipleri paletli ambulansla çare oluyor.

Balıkesir 112 Acil Sağlık ekipleri aynı gün içinde Susurluk'a bağlı Reşadiye kırsal mahallesinde iki ayrı hastaya olumsuz hava şartlarında ulaştı. Sağlık ekipleri kar nedeniyle kapalı olan Reşadiye Mahallesinde biri düşme sonucu yaralanan biri de kalp hastası olan iki kişiye acil müdahalede bulunarak hastaneye sevklerini sağladı.

Paletli ambulansla yetiştiler

Susurluk'un Reşadiye mahallesinde düşme sonucu yaralanan erkek hastanın imdadına paletli ambulansla sağlık ekipleri yetişti. Hastaya ilk müdahaleyi kırsal mahallede yapan sağlık ekipleri hastayı Susurluk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Sabah saatlerinde gerçekleşen yaralanma olayına müdahale eden sağlık ekipleri yine aynı mahallede bu sefer öğle saatlerinde kalp hastası olan kadın hastaya müdahale ettiler. Kardan kapalı yoldan paletli ambulansla Reşadiye Mahallesine ikinci kez ulaşan sağlık ekipleri kalp hastası kadına müdahale ederek Susurluk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları gerek İl Sağlık Müdürlüğü gerekse de vatandaşların takdirini topladı.

"Vatandaşların hizmetindeyiz"

İki ayrı olayda paletli ambulansla kapalı yolda hastalara ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerini kutlayan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, "ekiplerimiz zorlu hava şartlarında çalışıyor. Ekiplerimizle birlikte 7/24 Hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz, teşekkürler ediyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

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