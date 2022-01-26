Burhaniye’de kooperatifleşmeye Belediye desteği

Burhaniye’de, belediye öncülüğünde “Burhaniye ve Köyleri Kırsal Kalkınma Kooperatifi” kuruluyor. Kırsal mahallelerde kooperatifleşme için ilk toplantı Burhaniye Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Kırsal alanlarda ikamet eden vatandaşların; gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesini, insan toprak ilişkilerindeki dengesizliklerin giderilmesi için kooperatif kurulacak. Kentsel alanlardaki fiziksel ve toplumsal altyapının oluşturulmasını, tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi için yem, arazi, makine konularında yardım amaçlayan kooperatif için ilk adım atıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İşletme İştirakler Müdürü Murat Bektaş ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Küçükdereli’nin kuruluş çalışmalarında yer aldığı ve kırsal mahalle muhtarlarının destek verdiği kooperatif için ilk toplantı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar gelecek günlerde hayata geçirilecek.

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