Dursunbey Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu

Dursunbey Belediyesi Personel A.Ş. ile Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası arasında 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı. Buna göre Dursunbey Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 TL olacak.

Dursunbey Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı. Dursunbey Belediyesi çatısı altında Personel A.Ş.’ye bağlı olarak görev yapan 135 işçiyi kapsayan 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi protokolünde en düşük maaş 5 bin 6 lira olarak belirlendi.

Dursunbey Belediyesinde düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Halil Sarıoğlu, Hizmetİş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal, Dursunbey Belediyesi İşyeri Temsilcileri ve personeli katıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Hizmetİş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde güncel durumları da değerlendirip, ilgili müdürlüklerimizle görüşerek olumlu ve güzel bir sonuca vardık. Her zaman dediğimiz gibi hak eden hak ettiğini alması gerekiyor. Ben öncelikle yapmış olduğunuz çalışmalardan, işinize vermiş olduğunuz önemden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği üzere bizim işimiz de gücümüz de Dursunbey. Hemşehrilerimize en iyi hizmetleri ulaştırabilmek için hepimiz var gücümüz ile çalışacağız. Bizler sahada veya hizmet binalarımızda olsun yaptığımız her işi hakkını vererek güzel bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu duyarlılığı hepinizden bekliyoruz. İmzaladığımız bu sözleşme ile de sizin gayretlerinizin artacağına inancım tamdır” dedi.

Yeni zam oranını açıklayan Başkan Bahçavan, “Dursunbey Belediyesi’nde en düşük personel maaşı 5 bin 6 lira olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Ben sizlere kazasız belasız olarak çalışmalarınızda kolaylıklar dileyip, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizlere sizlerin de vesilesi ile en güzelini yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak sözleşmenin hayırlı olması temennileri işçiler işverenler arasında ifade edildi.

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