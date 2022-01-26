Dursunbey Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursunbey Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu

İHA

Dursunbey Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 lira oldu

Dursunbey Belediyesi Personel A.Ş. ile Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası arasında 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı. Buna göre Dursunbey Belediyesinde en düşük işçi maaşı 5 bin 6 TL olacak.
Dursunbey Belediyesi ile Hizmetİş Sendikası arasında 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı. Dursunbey Belediyesi çatısı altında Personel A.Ş.’ye bağlı olarak görev yapan 135 işçiyi kapsayan 2021 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi protokolünde en düşük maaş 5 bin 6 lira olarak belirlendi.
Dursunbey Belediyesinde düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Halil Sarıoğlu, Hizmetİş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal, Dursunbey Belediyesi İşyeri Temsilcileri ve personeli katıldı.
İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Hizmetİş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde güncel durumları da değerlendirip, ilgili müdürlüklerimizle görüşerek olumlu ve güzel bir sonuca vardık. Her zaman dediğimiz gibi hak eden hak ettiğini alması gerekiyor. Ben öncelikle yapmış olduğunuz çalışmalardan, işinize vermiş olduğunuz önemden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği üzere bizim işimiz de gücümüz de Dursunbey. Hemşehrilerimize en iyi hizmetleri ulaştırabilmek için hepimiz var gücümüz ile çalışacağız. Bizler sahada veya hizmet binalarımızda olsun yaptığımız her işi hakkını vererek güzel bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu duyarlılığı hepinizden bekliyoruz. İmzaladığımız bu sözleşme ile de sizin gayretlerinizin artacağına inancım tamdır” dedi.
Yeni zam oranını açıklayan Başkan Bahçavan, “Dursunbey Belediyesi’nde en düşük personel maaşı 5 bin 6 lira olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Ben sizlere kazasız belasız olarak çalışmalarınızda kolaylıklar dileyip, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizlere sizlerin de vesilesi ile en güzelini yapmayı nasip etsin” diye konuştu.
Konuşmaların ardından imzalar atılarak sözleşmenin hayırlı olması temennileri işçiler işverenler arasında ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’de kooperatifleşmeye Belediye desteği
YEREL HABERLER Burhaniye’de kooperatifleşmeye Belediye desteği
Yoğun kar yağışı 112'ye engel değil
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı 112'ye engel değil
Gönen'de bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 6 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Gönen'de bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 6 ...
Balıkesir'de sokak ve yaban hayvanları beslendi
YEREL HABERLER Balıkesir'de sokak ve yaban hayvanları beslendi
Gönen'de trafik kazası 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gönen'de trafik kazası 1 kişi yaralandı
Keçe aksesuarları sergisi açıldı
YEREL HABERLER Keçe aksesuarları sergisi açıldı
Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş (2)
YEREL HABERLER Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş (2)
Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 10 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 10 kaçak göçmen ...
Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde
Büyükşehir Coğrafi İşaret başvurularını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Coğrafi İşaret başvurularını sürdürüyor
Altıeylül'de çocuklar için tiyatro yenliği başladı
YEREL HABERLER Altıeylül'de çocuklar için tiyatro yenliği başladı
Onbeş dakikalık kar yağışı Bandırma'yı beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Onbeş dakikalık kar yağışı Bandırma'yı beyaza bürüdü
Bandırma Belediyesi'nden enerji verimliliği çalışması
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi'nden enerji verimliliği çalışması
Burhaniye’de Av Komisyonu toplandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Av Komisyonu toplandı
Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş
YEREL HABERLER Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş
Burhaniye’de KOSGEB Destek Programı toplantısı
YEREL HABERLER Burhaniye’de KOSGEB Destek Programı toplantısı
Balıkesir’de DAEŞ operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir’de DAEŞ operasyonu
Bandırma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Türkiye üçüncüsü Erdek'ten çıktı
YEREL HABERLER Türkiye üçüncüsü Erdek'ten çıktı
Protez yapımı başladı, hastaların yüzü güldü
YEREL HABERLER Protez yapımı başladı, hastaların yüzü güldü
Bandırma'da fırtına etkili oluyor
YEREL HABERLER Bandırma'da fırtına etkili oluyor
Üniversitelilerden sokak hayvanlarına destek
YEREL HABERLER Üniversitelilerden sokak hayvanlarına destek
35 yıllık dalgıç Çavdar: "Bandırma'daki deniz çekilmesi incelenmeli"
YEREL HABERLER 35 yıllık dalgıç Çavdar: "Bandırma'daki deniz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.