Kazdağları'ndaki kar güzelliği objektiflere böyle yansıdı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kazdağları'nın kar güzelliği fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Burhaniye’de faaliyet gösteren Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği üyeleri, Edremit’teki Kuzey Ege Trekking Grubu ile birlikte Kazdağları'nın zirvesine gezi düzenledi. Bol bol kar manzarası çeken amatörler unutulmaz bir gün yaşadı. Pandemi sebebiyle ara verilen gezilerin tekrar başladığını anlatan Zeyfod Başkanı Dr.İbrahim Baylav, çekilen fotoğrafların sergilerde yer alacağını söyledi. Gezilerin devam edeceğini anlatan İbrahim Baylav, “Arkadaşlarımızla beraber çeşitli yerlere geziler düzenliyoruz. Son haftalarda da Kazdağları'na gidiyoruz. Kazdağları'nda çok güzel kar manzaraları var. Edremit’te Kuzey Ege Trekking Grubu ile buluşuyoruz. Kazdağı gezilerimiz çok coşkulu geçti. Arkadaşlarımız unutulmaz bir gün yaşadı. Biz, ayrıca Madra dağına da geziler düzenliyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları da yaz aylarında yaz aylarında sergileyeceğiz. Gezilerimiz devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.