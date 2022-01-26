Başkan Tosun'dan can dostlara şefkat eli

Balıkesir'in Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleyerek, yakından ilgilendi.

Bandırma Belediyesi, ilçenin tamamında etkili olan kar yağışı ve soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için besleme çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Müdürlüğü tarafından planlanan çalışmalara, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da bizzat katıldı. Taş Ocağı, Eski Çöplük, Ziraat Bahçesi ve Bandırma’nın birçok bölgesinde yapılan mama dağıtım çalışmalarıyla birlikte, şehrin muhtelif yerlerinde kurulan ve sokak hayvanlarının sığınabilecekleri kulübeler de kontrol edildi. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, yapılan çalışmalar esnasında minik dostlarla yakından ilgilenmeyi ihmal etmedi.

Başkan Tosun, "Yaşadıkları sokaklarda, çetin kış şartlarının yanı sıra su ve yiyecek sıkıntısı da çeken can dostlarımızı lütfen sizler de unutmayın. Onlar için uygun yerlere yiyecek ve donup buz tutmaması için birkaç damla sıvı yağ damlatılmış su

bırakmayı unutmayınız" dedi.

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