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Burhaniye’de dondurucu soğuk cemaate engel olmadı

İHA

Burhaniye’de dondurucu soğuk cemaate engel olmadı

Burhaniye ilçesinde, dondurucu soğuğa rağmen camiler cemaatsiz kalmıyor.
İlçenin turistik semtindeki Ören Camii dondurucu soğuğa rağmen boş kalmıyor. Termometreler eksi 4’ü gösterirken, sabah namazına gelen vatandaşlar takdir topladı. Camiye gelirken her adıma sevap yazıldığına inanan vatandaşlar, cemaatle namazlarını kılıyor. Camiye gelen vatandaşlara teşekkür eden imam Kadir Özdemir, camiye gelmenin faziletini anlattı. Kadir Özdemir, “Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında, attığı her adımda kendisine sevap yazılır, diğer adımıyla bir günahı silinir” diye konuştu.
Sabah namazını camide kılmaya gayret gösterdiğini anlatan Cengiz Orcan da, “Camimizin cemaati iyidir. Arkadaşlar arasında birlik ve beraberlik takdire şayan. Camide görmediğimiz arkadaşları arayıp soruyoruz” dedi.
Camiye daha çok yaya geldiğini anlatan Kemal İşi de, “Evimiz camiye epeyce uzak. Yürümeyi çok seviyorum. Onun için camiye yaya gelmeyi tercih ediyorum. Hocamızdan ve arkadaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

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