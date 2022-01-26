Erdek-Çakıl Mahallesi’nin adı Afrika'daki su kuyusuna verildi

Doğu Afrika ülkesi Malavi başkenti Lilongwe'e 45 kilometre mesafedeki 5 bin nüfuslu Kivitiz köyünde açılan su kuyusuna ErdekÇakıl Mahallesi adı verildi.

Erdek Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, Çakıl Mahallesi sakinlerinden toplanan bağışlarla Doğu Afrika ülkesi Malavi’de yaşanan susuzluğa çare olmak için bir su kuyusu açtırıldığı bildirildi. Hayırseverlere teşekkür edilen açıklamada, “Erdek Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erdek Şubesi öncülüğünde düzenlenen kampanya ile Doğu Afrika ülkesi Malavi'nin başkenti Lilongwe'e 45 kilometre uzaklıktaki 5 bin nüfuslu Kivitiz köyünde su kuyusu açıldı. 80 metreden çıkarılan su 5 tonluk depoda muhafaza edilerek 12 musluk ve 2 güneş paneli ile suya muhtaç köy halkının istifadesine sunuldu. Erdek merkez ve kırsal Çakıl Mahallesi halkımızın destekleriyle açılan su kuyusuna ‘TDV Erdek Şubesi Çakıl Mahallesi Hayırseverleri’ adı verildi. Cenabı Hak hayırsever kardeşlerimizden razı olsun. Rabbimiz bu hayır vesilesiyle bizleri açlıktan, susuzluktan, kıtlıktan ve kuraklıktan korusun” denildi.

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