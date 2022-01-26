Balıkesir emniyeti aranan 16 kişiyi yakaladı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü genel güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmada 5 ilçede 16 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde yaptığı çalışmada 16 aranan şahsı ele geçirdi. Asayiş Şube ekipleri yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 fişek ele geçirirken, genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bilgisini verdi.

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