Havran’ın çehresi Büyükşehir desteği ile değişti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Havran ilçesinde yapmış olduğu çalışmalar göz doldurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un uyumlu çalışmaları sonucunda Havran kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Havran’da yaptığı çalışmalar takdir topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür eden Havran Belediye Başkanı Emen Ersoy Büyükşehir desteği ile yapılan işleri şöyle sıraladı, “ Terzizade Saadettin Bey Konağı restorasyonu gerçekleştirdi, Havran Çayı ıslah ve şevlendirme çalışmaları yapıldı. Havran Katı Atık Aktarma İstasyonu, Yangın Söndürme Tankeri, Tarla ve zeytinlik yolları bakım çalışmaları, Sıcak asfalt, sathi kaplama ve bordür taşı döşeme işlemleri yapıldı. Havran Giriş Kavşağı ile Çınarlı Kavşağı’nda peyzaj düzenleme çalışmaları, Akıllı durak montajları yapıldı. 71 bin metre içme suyu şebeke hattı döşendi. 2 bin metreküp servis deposu, 1 adet terfi merkezi ve 3 bin 886 adet abone bağlantısını tamamladı. Havran’da 2019 yılından bu yana; 67 bin 392 metre içme suyu şebeke hattı döşendi. Merkez de 2 bin metreküplük içme suyu deposu yapılırken, bin 131 metre 16 lt/sn’lik sondaj çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, atık suların sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla 7 bin 620 metre kanalizasyon şebeke hattı yaptı. 527 adet kukavidanjör çalışmaları gerçekleştirildi. Sebze fidesi, arpa ve süt otu tohumu dağıtımı, küçük işletmecilere probiyotik yardımı yapıldı. Havran’da kooperatif üyesi arıcılara; ahşap kovan, kovan altlığı, ana arı ve arı yemi desteğinde bulunuldu. Haşereyle mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere araç, Pülverizatörlü ULV, Mist Blower, Kanal Sisleme Cihazı ve biyosidal ürün dağıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, insan gücünün erişemediği; sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu alanlarda, Zirai Drone ile havadan ilaçlama gerçekleştirerek haşereyle mücadele faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca sıfır atık faaliyetleri gerçekleştirildi. Havran’a destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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