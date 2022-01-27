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Ördek avında ölen Şemsetdin'in arkadaşı: Kendimi çukurdan zor çıkardım

DHA

Ördek avında ölen Şemsetdin'in arkadaşı: Kendimi çukurdan zor çıkardım


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, hafta sonu Şemsetdin Günhan (30), Cihan Yazıcı (30) ve Fevzi Köymen (30) ördek avına gitti. Şemsetdin Günhan, vurduğu ördeği almak için suya girdiği çaydan, iddiaya göre, kaçak olarak kum alınması nedeniyle oluşan çukura düştü ve boğularak yaşamını yitirdi. Günhan´ı kurtarmaya çalışan Yazıcı ve Köymen de boğulma tehlikesi geçirdi. Yaşadıklarını anlatan Yazıcı, "Suda kaybolan arkadaşımızı kurtarmaya giderken, ikimiz de aynı çukura düştük. Çok soğuk ve panik anlarıydı. Kendimi zor dışarı çıkardım. Can havliyle arkadaşımı da ben mi çıkardım, kendisi mi çıktı, ben mi kurtardım; tam hatırlamıyorum sonra ekiplere ihbarda bulunduk" dedi.
Balıkesir´in Havran ilçesinde yaşayan Şemsetdin Günhan, Cihan Yazıcı ve Fevzi Köymen, 22 Ocak'ta ördek avı için İvrindi ilçesinde bulunan çay kenarına gitti. Evli ve 1 çocuk babası, 10 yıldır avcılık yapan Şemsetdin Günhan, ördek vurdu. Ördeği almak için suya giren Günhan, iddiaya göre, çaydan kaçak olarak alınan kum nedeniyle oluşan 5 metrelik çukura düştü. Günhan'ı kurtarmak için arkadaşları Yazıcı ve Köymen de suya girince çukura düştü. Kendi imkanlarıyla sudan çıkan 2 arkadaşın ihbarıyla bölgeye ekipler, sevk edildi. Hipotermi geçirdiği belirlenen Fevzi Köymen, İvrinde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi. Şemsetdin Günhan´ın ise 1 gün sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma ekibi tarafından cansız bedeni bulunarak, sudan çıkarıldı.
'O ÇUKURLARI AÇANLARIN BULUNMASINI TALEP EDİYORUZ'
Şemsetdin Günhan´ı kurtarmak için arkadaşı Fevzi Köymen ile suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren Cihan Yazıcı, "Arkadaşlarla beraber İvrindi bölgesinde resmi başvurularımızı yaparak, bütün evrakımız tam bir şekilde ördek avına gitmiştik. Arkadaşımız Şemsetdin Günhan bir ördek vurdu. `Ben ördeği almaya gidiyorum´ dedi. Biz de beklemeye başladık. Ördeği almaya suya girdi. Su diz seviyelerine kadar gelirken, bir anda ortadan kayboldu. Orada metrelerce derinliğinde çukur oluşmuş. Düştüğünü gördüğümüz anda bizde kurtarmaya çalıştık. Arkadaşımızı kurtarmak için 2 kişi suya girdik. Ulaşmaya çalıştık ama kendimizde düştüğümüz için ulaşamadık. Su çok soğuk ve panik anları yaşadık. Can havliyle arkadaşımı ben mi çıkardım, kendisi mi çıktı; hatırlamıyorum. Bir yandan suda kaybolan arkadaşımıza bakıyorduk ama göremedik. Hemen 110´u aradık yardım talebinde bulunduk. İtfaiye, AFAD ve ambulans geldi. Arkadaşımıza ertesi gün ulaşılabildi. O çukurları açanların bir şekilde bulunmasını talep ediyoruz. Kimlerin kum aldığı, bellidir. Sonuç olarak bu insan canı. Arkadaşımızı kaybettik. Geri de kalanları ve evladı var, 1,5 yaşında. Onların hakkının aranmasını istiyoruz" dedi.
'KUM OCAKLARI MI ALIYOR, TESPİT EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'
Havran Avcılar Kulübü Başkanı İsmail Aslan ise acı olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istediklerini söyledi. Evrak tam olarak yasal bölgelerde avcılık yaptıklarını belirten Aslan, akarsuların bulunduğu bölgelerden malzeme alınmasının yasal olmadığını söyleyerek, sorumluların tespit edilmesini ve önlem alınmasını istedi. Alınan kumlar nedeniyle devasa çukurlar oluştuğunu kaydeden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kulüp üyelerimiz, devletimizin aldığı kararlara uygun olarak ve bilinçli olarak bu avcılığı sürdürmekteler. Yalnızca yasal olarak belirlenen av sahalarında, izin verilen günlerde belli bir kota dahilinde bu faaliyet sürdürülmektedir. Avcılarımız vergilerini ödemektedirler ve vuracakları azami hayvan sayısı bile belirlidir. Bizim burada en fazla karşılaştığımız sorun, avlakların izinsiz ve kanun dışı olarak kum alınması ve bataklık hale getirilmesidir. En son bu nedenle resmi olarak başvurularını ve bildirimlerini yapmış, yasal olarak avlanan bir arkadaşımızı kaybettik. Normalde sığ olan yerlerden alınan kumlar nedeniyle 5 metreyi bulan çukurlar oluşmakta. Buralara levhalar koyulmuyor. Sonuçta avlanmanın yasal olduğu yerler. Bunları kurum ve kuruluşlar mı yoksa insanlar ve kum ocakları mı alıyor, tespit edilmesini istiyoruz. Avcı arkadaşımız bu nedenle vefat etmiştir. Başkalarının da bu olayı yaşamasını istemiyoruz. En azından böyle kullanılan yerlere levha asılmasını ya da duyuru yapılmasını istiyoruz."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-01-27 12:10:20

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