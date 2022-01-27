Marmara Belediyesi’nde en düşük maaş 5 bin 10 lira oldu

Balıkesir'in Marmara Belediyesi ile Hakİş Konfederasyonu’na bağlı Hizmetİş Sendikası arasında, 2022 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı. En düşük personel ücreti net 5 bin 10 lira oldu.

696 sayılı kararname ile kadroya geçen belediye personelinin en düşük ücreti net 5 bin 10 lira olurken, kadrolu personelin kazanılmış sosyal haklarına yüzde 25.47 artış yapıldı. Ek protokolün imzalanmasının ardından konuşan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Marmara Belediyesi çalışanları, vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Biz, örnek alınan bir belediyeyiz” şeklinde konuştu.

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