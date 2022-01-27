Kaymakamdan Roman çocuklara sucuk partisi

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, ilçe merkezindeki Roman ailelerin çocuklarıyla sucuk, ekmek partisi yaptı.

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen sucuk, ekmek partisine Kaymakam Koray Çelik'in eşi Hasret Yılmaz Çelik İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş ile Emniyet Amiri Osman Öztürk katıldı. Manyas’ta ikamet eden Roman vatandaşlar ve özellikle çocukları ara tatil döneminde eğlendirmek, emniyet güçlerini rol model olarak tanıtmak maksadıyla sucukekmek partisi düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde mangalda sucuk, ekmek ikramında bulunulduğunu belirten Manyas Kaymakamı Koray Çelik, "Roman vatandaşlarımızın çocukları ve gençleri ile bu vesileyle sohbet etme imkânı bulduk. Onlara beceri ve uğraşlarını sorarak bilgi edindik. Kendilerine daha güzel faaliyetlerde buluşma sözü verdik” diye konuştu.

Sucuk, ekmek partisine Manyas Roman Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Kandemir de katılarak çocuklara eşlik etti.

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