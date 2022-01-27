MHP üye kayıtlarına tüm hızıyla devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, üye kayıt programının 2.'sini gerçekleştirildi.

MHP'de üye kayıt programı düzenlendi. Programda konuşan İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, "Milliyetçi Hareket Partisi 2. Hafta itibariyle üye kayıtlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının tertiplemiş olduğu üye kayıt programına hoş geldiniz şeref verdiniz. Bugün Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey'in, önderliğinde Milliyetçi Hareket Partisinin programlarını siyasetini çalışmalarını bundan sonraki süreçte hep beraber takip edip, hizmetlerimizi daha iyi noktalara taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Üyeliklerinizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Akabinde 27. Dönem Milletvekili Adayı Gazeteci Yazar Süleyman Pehlivan, "Cumhur İttifakı’’ konulu kısa bir bilgilendirme yaptı.

Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Başkan Yardımcıları, üyelere rozetlerini takarak hediyelerini takdim etti.

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