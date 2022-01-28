Manyas'ta kayıp balıkçıyı arama çalışmaları yeniden başladı

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi açıklarında kaybolan balıkçı Osman Ali Arı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Geçen cumartesi günü kar yağışı ile birlikte aramalara ara verilmişti, aramalar dün itibariyle yeniden başladı. Aramalara AFAD, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına ait 3, Manyas Kaymakamlığına ise 1 adet drone ile devam ediliyor. Diğer yandan balıkçılar, dün ve bugün, kaybolan balıkçının ağlarının bulunduğu mıntıkada ağlarla vole çevirdiklerini söylediler. Ancak herhangi bir neticeye ulaşılamadığı öğrenildi. Kayıp balıkçı Osman Ali Arı'nın oğlu İsmail Arı, arama çalışmalarında bugün 13. güne gelindiğini, aramaların devam ettiğini, bir an önce babasının cesedine ulaşılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Aramaların kayıp balıkçı bulunana kadar devam edeceği açıklandı.

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