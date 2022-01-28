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Bandırma'da tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu opresyonu

İHA

Bandırma'da tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu opresyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bandırma'da yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından verilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma' da tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen (4) şüphelinin üzerleri ve ikamet adreslerinde aramalarda; (20) gram metamfetamin, (5) gram kubar esrar, (3) adet uyuşturucu kullanma aparatı, (1) adet tabanca, (269) adet tarihi eser (sikke) ve suçtan elde edilen gelir olarak (2.405) TL ele geçirildi . Olayla ilgili olarak (4) şüpheli yakalandı. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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