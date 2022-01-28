Bandırma'da on iki bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 Bin 280 adet bandrosüz dolu makaron yakalandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 26.01.2022 tarihinde Bandırma' da şüpheli şahsın aracına yönelik yapılan operasyonda; (12.280) Adet Bandrolsüz Dolu Makaron ele geçirildi. Konu ile ilgili (1) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapılan şahıs ile ilgili tahkikat devam ettiği açıklandı.

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