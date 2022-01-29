Balıkesir’de zeytinyağı çiftçinin yüzünü güldürdü

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerin Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytinyağı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Fiyatların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, eski yıllarda bir litre yağın bir kilo peynire eşdeğer fiyattan satıldığını anlatırken, şimdilerde de zeytinyağı fiyatlarının peynire yaklaştığını söyledi. Üreticinin yüzünün güldüğünü anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Bu sene, geçen seneye göre çiftçinin yüzü güldü” dedi.

Üreticilerden Sinem Çağıl da, “Biz de zeytinyağı satıyoruz. Üretimini de yapıyoruz. Burhaniye, Kuzey Ege'deki en kaliteli zeytin yağlarının üretildiği bölge. Buranın rüzgarları, oksijeni, zeytine hakkını veriyor bence. Bu sene zeytinyağı, uzun zaman sonra ilk defa üreticinin yüzünü güldürdü. Hem rekolte iyi hem de fiyatlar iyi. Yağ bu sene her şeyden daha kıymetli. Eskilerin söylediği gibi bir kilo zeytinyağı bir kilo peynire denk gelmeye başladı” dedi. Yılmaz Özcan ise, “Kendi zeytinlerimizden emek vererek değerlendirdiğimiz zeytinlerimizden fabrikada kaliteli yağ üretimini sağlıyoruz. Bu ürünleri de çevremize duyurarak kendi imkanlarımızla satıyoruz. Bu sene fiyatları 70 lira olarak belirledik” diye konuştu.

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