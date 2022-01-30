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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye Belediyesinde çalışanlara zam

İHA

Burhaniye Belediyesinde çalışanlara zam

Burhaniye Belediyesi, belediye çalışanlarının ekonomik şartlarında iyileştirmeye gitti.
Bu doğrultuda, Burhaniye Belediyesi Ocak ayında 4 bin 250 lira olarak açıklanan asgari ücreti en düşük 5 bin 650 lira olarak belirledi. Reha Yurdakul Salonu’nda yapılan toplantıda çalışanlar, maaşlara yapılacak zam açıklaması için bir araya geldi.
Burada çalışanlara seslenen Başkan Deveciler, "Ekibimizle birlikte çalışanlarımızın enflasyon baskısından daha az etkilenerek görevlerini daha mutlu şekilde yapabilmeleri için şartlarımızı da zorlayarak önemli bir artış sağlamış olduk. Emekleriyle çağdaş, mutlu Burhaniye’yi oluşturan tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Buna göre işçi maaşları yüzde 71 zamlandı. Bekar bir çalışanın maaşı net 5 bin 650 lira olurken, sosyal yardımlarda da yüzde 450 ye varan zamlar yapıldı. Buna göre, sorumluluk zammı 55 liradan 160 liraya çıkarılarak yüzde 200 zamlandı. Yakacak yardımı 55 liradan 300 liraya çıkarılarak yüzde 450, yemek yardımı 12 liradan 22 liraya çıkarılarak yüzde 85, sosyal yardım, 80 liradan 160 liraya çıkarılarak yüzde 100 ve taban ücret ise 138 liradan 190 liraya çıkarılarak yüzde 65 zam yapılmış oldu. Toplamda Aralık ayında 3 bin 300 lira alan bekâr bir çalışan 2022 Temmuz ayına kadar net 5 bin 650 lira maaş almış olacak. Temmuz ayında sendika ile tekrar masaya oturularak toplu sözleşme yapılacak.

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