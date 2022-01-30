Bandırma'da trafik kazası bir kişi yaralandı

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bandırma Bursa karayolunda Muttalip Y.’nin kullandığı 10 ABL 049 plakalı otomobil ile Emrah K.’nın kullandığı 34 FN 6835 plakalı otomobilin karıştığı kaza da 1 kişi 10 ABL 049 plakalı araç içerisinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan şahış İtfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralı şahsın tedavi altına alındığı ve kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

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