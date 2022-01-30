10 yıldır, 30 yıl hapisle aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde, işlediği 3 ayrı suçtan hakkında toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan Serdar Zengin (33), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yakalama kararı olan kişiler hakkında çalışmalarını sürdüren, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sürekli kıyafet değiştiren ve yurt dışına kaçtığı tahmin edilen Serdar Zengin´in, Balıkesir´in Bandırma ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Zengin´in, Doğanpınar Mahallesinde saklandığı eve JASAT, Edincik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Zengin, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında, `nitelikli cinsel saldırı´ suçundan 12 yıl 6 ay, `birden fazla kişi tarafından silahla yağma´ suçundan 10 yıl, `cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere, toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar Zengin, tutuklanarak Bandırma 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-01-30 18:02:11



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