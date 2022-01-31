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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirli atletlerin büyük başarısı

İHA

Balıkesirli atletlerin büyük başarısı

Salonda yaş gruplarındaki ilk şampiyona olan Turkcell Türkiye U14 Atletizm Şampiyonası, İstanbul’da tamamlandı. Şampiyonada Balıkesirli sporcular büyük sevinç yaşattı.
Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan Türkiye U14 Atletizm Şampiyonası’nda iki günlük mücadele noktalandı. 600’ün üzerinde atletin katıldığı yarışmalarda 2009 doğumu atletler ve 20102011 doğumlu atletler ayrı kategorilerde yarıştılar. Şampiyonada Balıkesirli sporcular kazandıkları derecelerle büyük sevinç yaşattı. 2009 doğumu erkeklerde Doruk Saldamlı 1000 metrede Türkiye Şampiyonu olurken, 20102011 doğumlu kızlarda Feyza ışık 60 metrede Türkiye üçüncüsü, 200 metrede Türkiye ikincisi, 2009 doğumlu erkeklerde Arda Berk Avcı sırıkla yüksek atlamada Türkiye birincisi uzun atlamada Türkiye ikincisi, 2009 doğumlu kızlarda Nisa Nur Özdoğan 60 metrede Türkiye üçüncüsü, 2009 doğumlularda 1000 metre kızlarda Ece Aygün Türkiye dördüncüsü, 2009 doğumlu kızlarda Elvin Zeynep Karabulut uzun atlama Türkiye dördüncüsü ve 4 x 200 metre bayrak yarışında Ece Aygün, Nisanur Özdoğan, Vera Aygün Çalık, Elvin Zeynep Karabulut’tan oluşan takım Türkiye ikincisi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bu yaş gurubunda birçoğunun yetenek taramasında tespit ettiğimiz bu yetenekli çocuklarımız, kıymetli antrenörlerimizin eğitimlerinden geçerek başarılı sonuçlar almaya başladılar. Daha yolun başında olan bu çocuklarımızın yetisine ve gelişimlerine daha fazla katkı sağlayacağız. Akademik eğitimlerini de takip ediyoruz. Eğitimin her iki alanında da başarılı olmaları konusunda hassasiyet duyuyoruz. Sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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