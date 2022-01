Çocuklar Altıeylül'ün tiyatro şenliğinde buluştu

Altıeylül Belediyesi Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlediği ve tüm Balıkesir’in yoğun ilgi gösterdiği 2429 Ocak Çocuk Tiyatroları Şenlikleri ile çocuklara harika bir yarıyıl tatili yaşattı.



Çocuk tiyatroları büyük ilgi gördü

Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği kültürsanat etkinliklerinin bir tanesi daha çocuklar başta olmak üzere Altıeylül’deki vatandaşlardan yoğun ilgi görerek dolu dolu geçti. Çocuklar için düzenlenen tiyatro şenliklerinden Şaşkın Orman Masalı, Seksen Günde Dünya Gezisi, Mimdo’nun Aradığı(Pantomim), Rüya Dede ile Hikâyeler, Kırmızı Başlıklı Kurt, Sihirbaz Burak Parlı ve Kuklası Taşkın ile Sihirli Yolculuk isimli oyunlar sergilenirken yetişkinler için de Yüksel Ünal’dan “Bir Muhabbet Hâli” isimli StandUp ile İlker Kılıçer’den “Kendisizler” adlı pantomim gösterisi sahne aldı. Çevre Müfettişleri Eğitici Müzikal Çocuk Tiyatrosu ve Bugün Git Yarın Gel isimli yetişkin tiyatrosu ise sanatçılarda görülen Covid19 vakaları sebebiyle ileriki bir tatile ertelendi.



Çocuklar da oyunlara dahil edildi

Hasan Can Kültür Merkezi’nde yarıyıl tatili şenlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılan ebeveynler tarafından Altıeylül Belediyesi’ne tebrik mesajları ve tiyatro şenliklerinin devam ettirilmesi adına talepler yağarken Altıeylül sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılanan Çocuk Tiyatroları Şenliği, Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyonlar arasında en çok ilgiyi görenler arasına girdi. Daha önce tiyatro ile tanışmamış birçok çocuğunda katıldığı ve bir hafta devam eden tiyatro şenliklerinde çocuklar kostümlü masal kahramanları ile karşılanırken, oyunlar esnasında gerek sahneye davet edilerek gerekse birebir iletişime geçilerek oyuna dâhil edildiler. İnteraktif bir şekilde sahne alan oyunlardan çok memnun kalan çocuklar Altıeylül Belediyesi ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdiler.





Başkan Avcı: “Henüz yarıyıl etkinliklerimiz bitmiş değil”

Çocuk Tiyatroları Şenliği’nden sonra konuşan Başkan Avcı “Hasan Can Kültür Merkezi’mizin açılışını yaptığımız günden bu yana birçok değerli organizasyona imza attık. Bunlardan özellikle çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızı en çok memnun eden organizasyonlardan bir tanesi de Çocuk Tiyatroları Şenliği’miz oldu. Daha önce tiyatro ile tanışmamış birçok çocuğumuzun da misafirimiz olduğu tiyatro etkinlikleriyle dolu dolu bir yarıyıl tatili geçiriyoruz. Fakat henüz yarıyıl etkinliklerimiz bitmiş değil. Şimdi de çocuklarımızı Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’mizde başlayacak olan sinema etkinlikleri ile ağırlamaya hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımız 16 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan sinema etkinliklerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgiye web sitemiz ve belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden rahatlıkla ulaşabilir. Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’mizde düzenleyeceğimiz sinema günleri etkinliklerimize tüm çocuklarımız davetlidir” dedi.

