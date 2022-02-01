Bandırma Balıkhaline hamsi ve kolyoz akını

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde son günlerde balık bolluğu yaşanırken balık haline en çok hamsi ve kolyoz balığı geldi.

Bandırma Balık halinde balık bolluğu yaşanıyor. Balık bol olunca fiyatı düşüyor ve vatandaşın Balık haline ilgisi artıyor. Bugün balıkhalinde Hamsi ve Kolyoz balığının bolluğu yaşandığını belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Balık halimizde son günlerde balık bolluğu yaşanıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bugün en çok Hamsi ve Kolyoz balığı geldi. Hamsi Kilosu 35, Kolyoz ise kilosu 30 Liradan satılıyor. İstavrit ise dün olduğu gibi bu günde 25 Liradan satılıyor. Şı anda Hamsi ve Kolyoz "diye konuştu öte yandan geçen ay Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık halinde 3 bin 380 kasa Hamsi, 2 bin 724 kasa İstavrit, 2 bin 119 kasa Kolyoz, Bin 49 kasa Sardalya ve 3 bin 141 kasa Tekir balığının işlem gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.