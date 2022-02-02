Balıkesir’de şüpheli ölüm Sahte içki içtikten bir süre sonra öldü

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iddialara göre sahte içki içen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi’nde Tuncay Bozkurt, iddialara göre, dün akşam saatlerinde akrabası A.B. ile sahte içki yaptıktan sonra içtiler. 2 akraba hazırladıkları sahte içkiyi içtikten sonra ayrıldılar. Özkan daha sonra kardeşinin evine gitti ve burada rahatsızlandı. Evdekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve ambulans geldi ve Tuncay Özkan’ın evde öldüğü anlaşıldı. Sahte içki içtiği bilenen Özkan’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.