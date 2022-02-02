Öğrencilere yarıyıl hediyesi sinema bileti oldu

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Manyas Kaymakamlığı sömestr tatilinde öğrencileri sinema ile ödüllendirildi.

56 ve 910. sınıf öğrencileri “Kesişmeİyi ki varsın Eren “ filmine Atatürk Ortaokulundan 14 ve Manyas Anadolu Lisesinden 19 öğrenci olmak üzere toplam 33 öğrencinin Atatürk Ortaokulu Müdürü Merve Güzel Ankara ve Manyas Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Yiğit gözetiminde Bandırma’da bulunan sinemaya götürüldükleri açıklandı. Manyas Kaymakamı Koray Çelik “Ülkemiz mazisine mal olmuş geleceğine yön verecek olayların ve kişilerin genç neslimize aktarılması adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz için bu tür etkinlikler sürdürülecektir.”

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