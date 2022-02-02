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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Belediye Meclisi toplandı

İHA

Edremit Belediye Meclisi toplandı

Balıkesir’in Edremit Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Salonunda Başkan Selman Hasan Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemde ki maddeler görüşüldü.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 79 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin 39. Maddesinde Çıkrıkçı mahallesi sınırlarında bulunan tarla varsında ki taşınmazın Atık Su Arıtma Tesisi Alanı olarak kullanılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü’ne mülkiyet devri konusu görüşüldü.
Tarım Zeytin ve hayvancılık Komisyonu, belirtilen alanın tarla vasfında olduğu, Çıkrıkçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Belediye arasında yapılan ortak hizmet projesi kapsamında çiftçiler tarafından tarımsal üretim yapılan alan olduğunu belirterek olumsuz yönde karar verdi. Belediye Varlıkları Değerlendirme Komisyonu ise çalışmaların devam ettiği için ek süre talebinde bulundu. Yapılan görüşmelerde Cumhur İttifakı Üyeleri’nin karşı oyuna karşı Millet İttifakı’nın oy çokluğu ile komisyon çalışmalarının tamamlanması için ek süre verilmesine karar verildi.
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın önerisi ile Zeytinli Cumhuriyet Meydanı’na geçtiğimiz ay şehit düşen Uzman Çavuş Ali Sarı’nın ismi verildi.
İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu’na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Önceki toplantılarda komisyonlara sevk edilen ve komisyonlar tarafından incelenerek raporu meclise sunulan konularda görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda toplam 79 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

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