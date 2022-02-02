Edremit’in marka değerleri için ETO'da toplandılar

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası (ETO) adına tescili sağlanan Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ve Edremit Zeytinyağı Coğrafi İşaretleri için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini’nin ve Edremit Zeytinyağı’nın Avrupa Birliği Komisyonuna başvurularında gelinen nokta, ürünlerin denetimleri için dikkat edilmesi gereken hususlar, amblem kullanımının önemi hakkında ETO’nun coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener katılımcıları bilgilendirdi.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon, ETO olarak coğrafi işaretlere ayrıca önem verdiklerini, AB Komisyonunda yapılan çalışmaların devam ettiğini, COVID19 dolayısıyla oluşan gecikmelerin telafi edilmesi için çalışmaların yoğunlaştığını ve daha önce de coğrafi işaretler konusunda danışmanımızla birlikte üç kez bilgilendirme eğitimleri düzenlendiğini ifade etti.

Toplantıda Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon, Meclis Başkanı Mehmet H. Semerci, Pidasus Zeytincilik, Korkut Yağ Sabun Sanayi Anonim Şirketi/Edremit Şubesi, Erkan Aykan, Damla Zeytincilik yer aldı.

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