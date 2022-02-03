Türkiye'yi yaklaşık 2 yıldır etkisi altına alan korona virüs sürecinden etkilenen mikro ve küçük işletmelere destek programı için Balıkesir'in Edremit ilçesinde bilgilendirme semineri düzenlendi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, Edremit Ticaret Odası iş birliğiyle "COVID19'dan etkilenen mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı çerçevesinde Kosgeb Balıkesir İl Müdürü Dr. Deniz Timurçin tarafından sunum yapıldı. Seminere Edremit Ticaret Odası üyelerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhasebeciler, ETO Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Süer ve Genel Sekreteri Recep Akgün katıldı.

Seminerde ekonominin bel kemiğini oluşturan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında uygulanacak faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek programının başvuru şartları, türü, limitleri, destek ödemesi alma şartları, uygulama süreci, destek ödemesi ve istihdam taahhütlerinin kontrol süreci ve geri ödeme süreciyle ilgili detaylı bir anlatım gerçekleşti.

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