3 oda dolusu oyuncak 1979’lara uzanan oyuncak sevdası altı bin beş yüz oyuncak biriktirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 oda dolusu oyuncak 1979’lara uzanan oyuncak sevdası altı bin beş yüz oyuncak biriktirdi

İHA

3 oda dolusu oyuncak 1979’lara uzanan oyuncak sevdası altı bin beş yüz oyuncak biriktirdi

Balıkesir'de oğlu için topladığı oyuncak tutkusunu devam ettiren vatandaş, evinin 3 odasını oyuncak ile doldurup hatırı sayılır bir koleksiyona sahip oldu. 3 oda dolusu, 6 bin adetten fazla oyuncak biriktiren Şükrü İlkdoğmuş, oyuncak biriktirme tutkusu dolayısı ile çevresinde de kendisine 'Antika Şükrü' denildiğini söyledi.
Eski tarihlerin ve günümüze dayanan oyuncakların koleksiyonunu yapan Şükrü İlkdoğmuş, 6 binden fazla oyuncağa sahip oldu. Çevresinde Antika Şükrü olarak tanınan Şükrü İlkdoğmuş, oyuncak tutkusunun çıkış noktasını şöyle anlattı. İlkdoğmuş, "Ben Balıkesir’den Antika Şükrü. Asıl ismim Şükrü İlkdoğmuş. Son zamanlarda dört beş yıldan beri zincir fastfood firmalarının menü oyuncaklarını topluyorum. Arkadaşlara da bir nevi bu tutkuyu bağlamaya çalıştık. Özendirmeye çalıştık. 6 bin 500'ün üstünde şu anda. Yani altı bin beş yüze kadar saydık, sonrasını saymadık. 6 bin 500 ile 7 bin arası çeşit diyelim. Yani tek tek çeşit. Oyuncak sevdası 5 yıl önce 11 yaşındaki oğlumun 'Baba bunu da alalım, bunu da alalım' derken başladı. Oğlumla beraber toplamaya başladık Sonra oğlum 'tamam baba yeter' dedi, ben devam ettim. Yani bu hobiyi devam ettireceğiz inşallah, götürebildiğimiz kadar iyi yere kadar götüreceğiz. Yani Türkiye’nin de ismini duyurabilirsek Guinness’e falan niyetimiz var. Tabii sayımız birazcık daha yüksek olduğu zaman. Şimdi sayı düşük kalıyor" dedi.
"Balıkesir’in ismini dünyaya duyurmaya çalışacağız"
Balıkesir'in adını oyuncakları ile duyurmak istediğini söyleyen Şükrü İlkdoğmuş, "İlk oyuncağı bundan 5 yıl önce biriktirmeye başladım. Bir tane, iki tane. iki tane derken arkadaşlarım vasıtasıyla, pazarlardan toplamaya başladık. Aralarında en eski oyuncak 1979,1980’ler var Yani bardak olsun, oyuncak olsun onlar var. Bunlar genellikle yani seksenlerin, doksanların çocukluğunu hatırlayanlar veyahut da çizgi film kahramanlarını hatırlayanlar çok daha iyi bilir. O zamanların oyuncakları var. Zaten şimdi şöyle baktığım zaman da yani o döneme götürüyor. Bazen ben işten geldikten sonra buraya çıkıp da bütün yorgunluğumu, çocukluğumu, geçmişimi böyle bunu vasıtasıyla atlatıyorum. Bazen onlarla kavga ediyorum. Bazen gülüyorum. Mesela pembe pantere bakıyorum diyorum 'Kuyruk yine titredi deme' diyorum filan. Yani böyle kendi kendime şey yapıyorum. Ya güzel bir zevkli bir uğraşı ben yani bütün yani insanların bir uğraşısının olmasını isterim" şeklinde konuştu.

"Oyuncak israfı Türkiye’de çok fazla"
Koleksiyonunu almak için bir kaç kişinin talip olduğunu söyleyen İlkdoğmuş, "Bugüne kadar talip birkaç kişi çıktı koleksiyonu almak için. Ne bileyim teklif olarak ben şu anda 8090 bin lira civarında istiyorum.6 bin 500 tane oyuncak var. Teklifler birazcık düşük kaldığı için vermedim. Hem verirsem biraz içim cız eder mi eder. Ama onun yerine daha farklı bir şeyler toplarım. Çünkü bu artık hobi oldu benim için. Daha farklı oynayacak. Daha farklı bir koleksiyonla karşınıza çıkabilirim. Ben menü oyuncaklarımın yanında bir de mesleki üniformalar topluyorum. Bardaklar topluyorum. Banka kumbaralarım var. Yani bankaların vermiş olduğu kumbaralar. Beş yıllık bir emek ama çok böyle yani meşakkatli zamanlar geçti. Bazı bir oyuncağın peşinden yani bir ay koştuğum oldu. Yani yurt dışından getirdiklerimiz oldu. Yani geçmişe bir yolculuk olsun dedim. İnşallah bu programı seyrederken de böyle severler, zevk alırlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Eşinin ölümüne sebep olan Rümeysa Aydın’ın tahliye talebi reddedildi
YEREL HABERLER (Özel) Eşinin ölümüne sebep olan Rümeysa Aydın’ın ...
Sığırcık kuşlarından görsel şölen Balıkesir'de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı izleyenleri mest etti
YEREL HABERLER Sığırcık kuşlarından görsel şölen Balıkesir'de ...
Korona virüsten etkilenen mikro ve küçük işletmelere destek COVID-19'dan etkilenen mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı için Edremit Ticaret Odası’ndan bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Korona virüsten etkilenen mikro ve küçük işletmelere ...
TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü öldü Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü ...
Meteorolojiden Balıkesir için kar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Balıkesir için kar uyarısı
Ayvalık’ta "Ana, Gökyüzü Delinmiş"
YEREL HABERLER Ayvalık’ta "Ana, Gökyüzü Delinmiş"
Bandırma'da akşam başlayan sağnak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Bandırma'da akşam başlayan sağnak yağış etkili oldu
Edremit’in marka değerleri için ETO'da toplandılar
YEREL HABERLER Edremit’in marka değerleri için ETO'da toplandılar
Edremit Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Edremit Belediye Meclisi toplandı
Okuduğu yazılardan etkilendi, 77 yaşında kadavra bağışçısı oldu
YEREL HABERLER Okuduğu yazılardan etkilendi, 77 yaşında kadavra ...
Kız kardeşi kanepeden düşünce öldüğünü anladı Ölüm içkisini kendisi hazırladı Sahte alkolden öldüğü iddia edilen Bozkurt toprağa verildi
YEREL HABERLER Kız kardeşi kanepeden düşünce öldüğünü anladı Ölüm ...
Öğrencilere yarıyıl hediyesi sinema bileti oldu
YEREL HABERLER Öğrencilere yarıyıl hediyesi sinema bileti oldu
Sanatçı Kodal, Bandırma için şarkı yazma sözü verdi
YEREL HABERLER Sanatçı Kodal, Bandırma için şarkı yazma sözü verdi
Kepsut’ta traktörün altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Kepsut’ta traktörün altında kalarak can verdi
Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı
YEREL HABERLER Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan ...
Burhaniye’de Adramytteion Antik Kenti ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de Adramytteion Antik Kenti ilgi gördü
Meteoroloji en güzel fotoğrafları yarıştıracak Yarışmanın birincisine 5 bin lira ödül verilecek
YEREL HABERLER Meteoroloji en güzel fotoğrafları ...
Büyükşehir’den öğrencilere ücretsiz kafeterya hizmeti Millet Kütüphanesi’nde yarıyıl boyunca öğrencilere tost çay ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrencilere ücretsiz kafeterya ...
İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine katıldı İbrahim Tatlıses’ten Burhaniye’ye dev yatırım
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine ...
Balıkesir’de şüpheli ölüm Sahte içki içtikten bir süre sonra öldü
YEREL HABERLER Balıkesir’de şüpheli ölüm Sahte içki içtikten bir ...
İbrahim Tatlıses, Burhaniye´de alışveriş merkezi yapacak
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Burhaniye´de alışveriş merkezi ...
Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü
YEREL HABERLER Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede ...
Motoru arızalanan lastik bottaki 18 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Motoru arızalanan lastik bottaki 18 kaçak göçmen ...
Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü
YEREL HABERLER Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.