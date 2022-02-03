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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık EMİTT’e hazır

İHA

Ayvalık EMİTT’e hazır

Ayvalık Belediyesi, geçen sene pandemi sebebiyle ertelenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı “İSTANBUL EMITT”te bu yıl 912 Şubat tarihlerinde Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) ile birlikte B341 numaralı stantta yerini alıyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’taki tüm işletme sahiplerine çağrı yaparak, “Kendi isletmesini tanıtmak isteyen her turizmciyi, ilçemizin mimarî dokusunu tanıttığımız standımıza bekliyorum. Ayvalıklı işletmelerimizin özel desteklerinin de bulunduğu EMITT’teki standımızda, Ayvalık’ta eski bir Rum evinin bahçesi görünümüyle yerlerini alacaklar” dedi.
"Ayvalık UNESCO Yolunda” başlığıyla, Öğretim Görevlisi Yasagül Ekinci’nin sunum da yapacağı fuar standında Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Korosu konser alanında, müzik dinletileriyle ziyaretçilerin kulaklarının pasını silecek. Öte yandan bölgenin gastronomisini tanıtmak maksadıyla Ayvalık’a özel 15 çeşit mezenin yer aldığı 10 bin meze tabağı ziyaretçilere ikram edilecek.
Ayvalık’ın, tabiî güzellikleri, uzun plajları ve pırlanta kumlarıyla, yurt içi ve yurt dışından büyük bir ilgi odağı olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz mevsiminde yerli ve yabancı konukların gelmesiyle birlikte ilginin en üst seviyeye ulaştığını söyledi. Başkan Ergin, “Fakat turizmin, şehrimizin ekonomisine katkısı sezon süresi daha da uzadıkça etkili ve kalıcı olacaktır” dedi.
Ulaşım çok kolay
Köprü ve oto yollar, tamamlanmak üzere olan 1915 Çanakkale köprüsünün şehirlerin birbirlerine olan bağlantı ve ulaşım sürelerini oldukça kısalttığına değinen Başkan Ergin, İstanbul 3.5, Bursa 2.5, Balıkesir ve İzmir’den ise 1.5 saatte Ayvalık’a rahatlıkla gelindiğini hatırlattı.
Açıkhava müzesi
Tarihî kent sokakları, mimarîsi, kiliseleri, camileri ve ayazmasıyla Ayvalık’ın adeta bir açık hava müzesi olduğunu vurgulayan Başkan Mesut Ergin, ayrıca dokuz ay süreyle meltem esintisine eşlik eden oksijeni bol bahar havasının sağlık turizmini de tetikleyeceğini vurgulayarak, “Zeytin yağlı yemeklerimiz, her sezonda farklı ot çeşitlerimiz ve deniz ürünlerimizle 365 gün turizme hizmet eden kentimizi, uluslararası ve ulusal alanda daha iyi anlatmak ve tanıtmak için fuarda yerimizi alıyoruz. Mübadelen önce Anadolu’nun en önemli ticari ve mimari kentlerinden olan Ayvalık’ı her yönüyle tanıtmak, turizmde sezonu uzatmak en büyük hedefimiz olacaktır” dedi.

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