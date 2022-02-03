BEST’te yüzde 65 zam ile mutlu son

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEST’te yüzde 65 zam ile mutlu son

İHA

BEST’te yüzde 65 zam ile mutlu son

BEST – Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri A.Ş ile Türk Metal Sendikası Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mutlu son ile tamamlandı. Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske “Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, yüzde 65’lik bir zam artışı yaparak, Türkiye’deki en üst grup sanayi işçi ücreti almamızda bize büyük destek ve katkı sağlayan Rona Yırcalı’ya teşekkürü borç biliriz” diye konuştu.
Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske imzalanan toplu sözleşmeyle ilgili şunları söyledi: “Şehrimizin metal sanayi dalında tek sendikal örgütlü kuruluşu olan ve yarım asır gibi uzun bir süre, birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet gösterdiğimiz, emeğin, alın terinin, göz nurunun yüce değerini unutmayan BEST A.Ş ile toplu sözleşmemizi imzaladık. Gerçekleşen toplu sözleşmeyle 5 yıllık çalışanlar ve ortalamada yüzde 65’lik zam ile birlikte, saatlik ücretlerde yüzde 71, sosyal yardımlarda yüzde 48’lik artış ve sözleşmenin diğer yılında da asgari ücret korumalı artış uygulanmış ve böylece saatlik ücreti 39 TL’ ye ulaşan işçi ücretlerimiz ile Türkiye’de en üst gruptaki sanayi ücretleriyle eşit hale gelmiş bulunmaktayız ve mutluyuz. Dolayısıyla, Balıkesir’in yüzünü güldüren, burada yaşayan insanlara ekmek kapısı açan Best A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, başta Sayın Rona Yırcalı’ya, bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Türk Metal Sendikası Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak’a, Sayın Sırrı ve Sinan Yırcalı beylere, Genel Müdür Tunç Tezel’e, Endüstriyel İlişkiler Direktörü İsmail Orhan Sönmez ve Muhasebe Müdürü Serkan Sayan’a da teşekkürü borç biliriz. Arzumuz, insana sevgi, emeğe saygı diyen bir anlayış içinde bu ilişkilerin devamından yanadır. Bundan sonra da bu anlayışla yolumuza devam edecek, daha çok kazanmak için daha çok üretecek ve daha çok kazandıracağız. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık EMİTT’e hazır
YEREL HABERLER Ayvalık EMİTT’e hazır
3 oda dolusu oyuncak 1979’lara uzanan oyuncak sevdası altı bin beş yüz oyuncak biriktirdi
YEREL HABERLER 3 oda dolusu oyuncak 1979’lara uzanan oyuncak sevdası ...
(Özel) Eşinin ölümüne sebep olan Rümeysa Aydın’ın tahliye talebi reddedildi
YEREL HABERLER (Özel) Eşinin ölümüne sebep olan Rümeysa Aydın’ın ...
Sığırcık kuşlarından görsel şölen Balıkesir'de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı izleyenleri mest etti
YEREL HABERLER Sığırcık kuşlarından görsel şölen Balıkesir'de ...
Korona virüsten etkilenen mikro ve küçük işletmelere destek COVID-19'dan etkilenen mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı için Edremit Ticaret Odası’ndan bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Korona virüsten etkilenen mikro ve küçük işletmelere ...
TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü öldü Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü ...
Meteorolojiden Balıkesir için kar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Balıkesir için kar uyarısı
Ayvalık’ta "Ana, Gökyüzü Delinmiş"
YEREL HABERLER Ayvalık’ta "Ana, Gökyüzü Delinmiş"
Bandırma'da akşam başlayan sağnak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Bandırma'da akşam başlayan sağnak yağış etkili oldu
Edremit’in marka değerleri için ETO'da toplandılar
YEREL HABERLER Edremit’in marka değerleri için ETO'da toplandılar
Edremit Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Edremit Belediye Meclisi toplandı
Okuduğu yazılardan etkilendi, 77 yaşında kadavra bağışçısı oldu
YEREL HABERLER Okuduğu yazılardan etkilendi, 77 yaşında kadavra ...
Kız kardeşi kanepeden düşünce öldüğünü anladı Ölüm içkisini kendisi hazırladı Sahte alkolden öldüğü iddia edilen Bozkurt toprağa verildi
YEREL HABERLER Kız kardeşi kanepeden düşünce öldüğünü anladı Ölüm ...
Öğrencilere yarıyıl hediyesi sinema bileti oldu
YEREL HABERLER Öğrencilere yarıyıl hediyesi sinema bileti oldu
Sanatçı Kodal, Bandırma için şarkı yazma sözü verdi
YEREL HABERLER Sanatçı Kodal, Bandırma için şarkı yazma sözü verdi
Kepsut’ta traktörün altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Kepsut’ta traktörün altında kalarak can verdi
Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı
YEREL HABERLER Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan ...
Burhaniye’de Adramytteion Antik Kenti ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de Adramytteion Antik Kenti ilgi gördü
Meteoroloji en güzel fotoğrafları yarıştıracak Yarışmanın birincisine 5 bin lira ödül verilecek
YEREL HABERLER Meteoroloji en güzel fotoğrafları ...
Büyükşehir’den öğrencilere ücretsiz kafeterya hizmeti Millet Kütüphanesi’nde yarıyıl boyunca öğrencilere tost çay ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrencilere ücretsiz kafeterya ...
İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine katıldı İbrahim Tatlıses’ten Burhaniye’ye dev yatırım
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine ...
Balıkesir’de şüpheli ölüm Sahte içki içtikten bir süre sonra öldü
YEREL HABERLER Balıkesir’de şüpheli ölüm Sahte içki içtikten bir ...
İbrahim Tatlıses, Burhaniye´de alışveriş merkezi yapacak
YEREL HABERLER İbrahim Tatlıses, Burhaniye´de alışveriş merkezi ...
Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede öldü
YEREL HABERLER Kuzeniyle hazırladığı sahte içkiyi içti, hastanede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.