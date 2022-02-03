Araç geçişini engelleyen metruk binaya belediye müdahalesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki merkez mahallelerin ortak sorunu olan her an yıkılımla tehlikesi olan ya da cadde ve sokaklarda geçişe engel olan metruk binalara belediye ekipleri müdahale ediyor.

Bu kapsamda, ilçe merkezindeki Fethiye Mahallesi 2. Fethiye Caddesi’nde bulunan tek katlı binanın araç geçişini engellemesi üzerine yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Mahalle Muhtarı Harun Ziyansız’ın Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin öncülüğünde kurulan Halkla İlişkiler Birimindeki Bizim Masa’ya bilgi vermesinin ardından bu birimin yönlendirmesiyle harekete geçen Fen İşleri ekipleri kısa süre içerisinde bölgeyi temizleyerek, metruk evin riskli bölümlerini yıkarak, bina önünü halkın güvenle kullanabilmesini sağladı.

halkın kullanımına açtı.

Yapılan çalışma mahalle halkı tarafından takdirle karşılandı.

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