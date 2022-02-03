Kazdağları beyaza büründü

Balıkesir'de yağan karla Kazdağları'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, Edremit ve Havran ilçelerini Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan kara yolunu açık tutmak için ekipler bölgede çalışıyor.

Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Edremit ve Yenice Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği bölgedeki kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaların sürdürüyor

Hüseyin Demir adlı vatandaş, "Kar yağışı yoğun ama yolda bir sıkıntı yok. Karayolları çalışıyor. Yol şu an güzel, çalışıyor. Kar sabah 06.00'dan bu yana devam ediyor. Karayolları çok düzgün çalışıyor. Kapanması mümkün değil. Kapansa dahi yarım saat, çok olsa 1 saat sürer" dedi.

Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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