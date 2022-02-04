Orman ekipleri yaban hayvanlarının yanında

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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Savaştepe İşletme Şefliği olumsuz hava şartlarının devam ettiği kırsal bölgelerde yaban hayvanlarının beslenmesi için doğaya yiyecek bıraktı. “Soğuk günler geride kalır, kalpler sıcak olsun yeter” anlayışıyla kış şartlarında kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını yalnız bırakmayan Orman ekipleri doğaya çeşitli yemler bıraktı.



Savaştepe kırsalında olumsuz hava şartları ve kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaşan hayvanlarının yiyecek bulamayarak yerleşim yerlerine gelmelerini engellemek isteyen Orman İşletme Şefliği personeli hazırladıkları yemleri doğaya bıraktı. Ağır kış şartları nedeniyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaşan hayvanlarının geçiş güzergahlarına beslenecekleri yemleri bırakan personel bir yandan hayvanların aç kalmamasını sağlarken bir yandan da aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerini engelliyor.

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