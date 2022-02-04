Bandırma’da trafik ihlalleri 52 kamera ile tespit edilecek

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Balıkesir'in Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğünde 52 ayrı noktada hizmete alınan Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGS) sayesinde trafik kuralı ihlalleri kameralarla tespit edilerek cezaî işlem uygulanmaya başlandı.

Kesilen cezalar ise trafik ihlali yapan sürücülerin adreslerine gönderilecek. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında kurulan KGS’ler, Bandırma’da her geçen gün artan trafik hatalarının belirlenmesi için de kullanılmaya başlandı. Trafik polisleri, kameraları 7/24 takip edecek ve trafik ihlali yapan sürücüleri belirleyerek cezaî müeyyide uygulayacak. Trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, kasksız motosiklet kullanmak, cep telefonu ile araç kullanmak gibi ihlalleri kentin 52 ayrı noktasında bulunan kameralarla belirleyecek.

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