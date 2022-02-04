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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı ikinci kez pozitif

İHA

AK Parti Balıkesir İl Başkanı ikinci kez pozitif

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ikinci kez koronavirüse yakalandı. Daha önce 20 Nisan 2021 tarihinde koronavirüs olan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, yarın düzenlenecek İl Danışma Kurulu öncesinde testinin pozitif çıktığını duyurdu. AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Ekrem Başaran’ın koronavirüs olması sebebiyle ileriki bir tarihe ertelendi.
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını Balıkesir Koordinatör Milletvekili Şahin Tin bildirdi. Tin, Başaran’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla yarın düzenlenecek İl Danışma Meclisi’nin genel merkezin bilgisi dahilinde ileriki bir tarihe ertelendiğini söyledi.

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