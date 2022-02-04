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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesinde ağaçta mahsur kalan talihsiz kediyi itfaiye kurtardı.

Bandırma ilçesinin Levent Mahallesinde ağaçta mahsur kalan ve ağaçtan aşağıya inemedi. Kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucunda talihsiz kediyi mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.

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