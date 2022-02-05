Ayvalık’ta "Sacco ve Vanzetti" büyüledi

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sergilenen "Sacco ve Vanzetti" oyunu yoğun ilgi gördü.

Ayvalık Sanat Derneği'nin "Sacco ve Vanzetti" adlı oyunu izleyenleri büyüledi.

Hayrettin Filiz'in yazdığı, Fatih Elgay'ın yönettiği, 1927 yılında Amerika'da elektrikli sandalye ile ölüm cezasına çarptırılan iki İtalyan asıllı mültecinin gerçek hikayesinden esinlenen oyun adeta soluksuz izlendi.

Ötekileştirmeye karşı duran, gerçek adaletin herkesin ihtiyacı olacağına anlatan oyun, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde, Eğitime Destek Derneği yararına oynandı.

Oyun sonunda Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan oyunculara teşekkür ederek çiçek verdi.

Çok beğenilen oyun seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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