Balıkesir Pullusu coğrafi işaret aldı

Balıkesir Pullusu; Ankara’da Türk Patent ve Marka Kurumu’nda gerçekleşen lansmanla, Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldı. Orijinalliği belgelenen Balıkesir Pullusu’nun, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almasına öncülük eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz belgeyi birlikte aldı.



Balıkesir’in; özgün değerlerini ortaya çıkarmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla birlikte hareket eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ‘Balıkesir Pullusu’na, Coğrafi İşaret alabilmek için gerçekleştirdiği çalışmalar ve girişimler meyvesini verdi. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ile tescillenen Balıkesir Pullusu için Ankara’da özel bir lansman gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen lansmana; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mutlu Aydemir ve Mustafa Canbey ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.



Başpınar: “Balıkesir’e hayırlı olsun”

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar, coğrafi işaretlerin; bize ait olan ve bizim değerlerimizi temsil eden semboller olduklarını dile getirerek “Bu değerlerin temsil edilmesi, coğrafi işaretle tescil edilmesi son derece önemli. Balıkesir Pullusu Coğrafi İşareti bu anlayışla tescil sürecine gelmiş bir coğrafi işarettir. Coğrafi işaretin, Balıkesir’imize hayırlı olmasını diliyorum. Üreticiler noktasında ticari kazanımlar açısından da faydalar sağlamasını diliyorum.” dedi.



Aydemir: “Balıkesir Pullusu’na sahip çıktık”

Daha önce de Manyas Kelle Peyniri’nin Coğrafi İşaret alması için de öncülük eden Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, şehrin kültürü ve özgün değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Balıkesir Pullusu’na Coğrafi İşaret kazandırmak için büyük çaba sarf eden Vekil Aydemir, Balıkesir için çok özel ve önemli bir anın içinde bulunmaktan büyük sevinç duyduğunu ifade ederek “Gelenekten geleceğe kültürel mirasımız olan; insanımızın ince sanat zevkini, estetiğini, duygusallığını, hoşgörüsünü ve pratikliğini yansıtan ‘Balıkesir Pullusu’na sahip çıktık. Bu eşsiz değerimiz tarihe karışmadan, Coğrafi İşaret kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir Pullusu yöresel elbisesinin; motiflerini, işleme tekniklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, Balıkesir Kent Konseyimiz ile beraber gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde başvurumuzun sonucunu aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kıymetli yaklaşımları, kolaylıkları ve ilgileri için de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

“Balıkesir Pullusu’nu dünya tanıyacak”

Balıkesir Pullusu’nu bütün dünyaya duyurmak istediklerini söyleyen Vekil Aydemir “Tekniği yüzyıllar öncesine dayanan Balıkesir Pullusu; sandıklardan çıkarılıp bu güne kadar gelmiş ve halen genç kızlarımızın kına kıyafetlerinde ve aksesuarlarında kullandığı bir motif. Türkiye’ye bu şekilde yayıldı ama orijinalliğini koruması ve tanınması açısından için Coğrafi İşaretin çok büyük bir önemi var. Dünyaya duyurmak ve Avrupa Birliği başvurusu yapmak içinde görüşmeleri yaptık, girişimlerimiz devam edecek. Emeği geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a, Balıkesir Kent Konseyi’ne, BALMEK’e ve el emeği göz nuruyla Balıkesir Pullusu’nu üreten tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Şehrimize ve insanına sahip çıkacağız”

Kooperatifleşmeyle ilgili çalışmalar yapacaklarını belirten Vekil Aydemir, Balıkesir Pullusu üretimini, ticari bir alana taşımak istediklerini ifade ederek devamında şöyle konuştu:

“Coğrafi işaretli ürünlerin, ekonomiye de katkısı büyük oluyor. Kültürel katma değer ve istihdam oluşturma noktasında da bölge insanına çeşitli imkânlar sunulması noktasında çalışmalar gerçekleştirerek şehrimize ve insanına sahip çıkmaya devam edeceğiz.”



Yılmaz: “Balıkesir Pullusu’nun orijinalliği belgelendi”

Balıkesir’e bir coğrafi işaret daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söze Balıkesir Pullusu’na Coğrafi İşaret kazandırmak adına birlikte yola çıktıkları Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir’e teşekkür ederek başladı. Son iki ay içerisinde 2’nci önemli tescili almaktan duydukları mutluluğu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir için çok özel ve anlamlı bir an. Coğrafi işaret demek yerelin dünya ile buluşması demektir. Balıkesir Pullusu, dünyayla buluşmak üzere tescilli bir ürün haline dönüştü. Balıkesir Pullusu bizim; geçmişten geleceğe taşıdığımız, şehrimize özgü yerel bir ürünümüz, tescili Balıkesir’imize hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimizde üretilen bu tür ürünleri, dünya pazarına uygun hale getireceğiz. Balıkesir’in dünya markası olma yolunda hem Büyükşehir Belediyemiz hem de vekillerimiz hep birlikte çalışıyoruz. Çok fazla ürünümüz var hepsi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bizler bu değeri BALMEK kurslarımızda yaşatıyoruz. Allah nasip ederse kadınlarımız tarafından üretilen el emeği ürünleri dünyaya tanıtmak ve satmak istiyoruz. Yerelin güçlü ve özgün bir geleneği olduğunu tescilledi.” diye konuştu.



Canbey: “Balıkesir Pullusu çok kıymetli bir ürün”

Başta Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu’na ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Her şehrin kendine özgü markaları, değerleri ve kültürü var. Bunları yaşatmak adına bir şeyler yapabilmek o şehrin insanına mutluluk veriyor. Balıkesir Pullusu gerçekten çok kıymetli bir ürün, bunun marka ve patentiyle ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyordu, çalışmaların meyvesi alındı. Tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



Motifleri giyim eşyası ve aksesuarlarda kullanılıyor

Gelenekten Geleceğe Kültürel Mirasımız ‘Balıkesir Pullusu’nun; motifleri ile işleme tekniklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak konusunda oldukça önemli bir adım olan Coğrafi İşaret alınması sayesinde; geçmişte düğün ve nişan töreni giysisi olarak kullanılan Balıkesir Pullusu, koruma altına alınacak. Balıkesir Pullusu’nun en belirgin özellikleri; hayat ağacı motifi ile domates gülü olarak tabir edilen kabartma gül motifi. Pamuk dolgusu üzerine sim ile kaplanan motifler; kırmızı, fuşya ve pembe tonlarında ipek birman, saten ve Hint ipeğine; simsarma, tırtıl, metal pullar ve dantelle işleniyor. Günümüzde giyim eşyası ve aksesuarları başta olmak üzere birçok alanda bu işleme tekniği ile kullanılıyor.

Balıkesir Pullusu, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Yaygın Eğitim Modüllerine alınarak BALMEK kurslarında ders olarak anlatılıyor.

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