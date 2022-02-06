Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor, hamsi 35 liradan satılıyor.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarına bolluk olarak yansıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma balık halinde balık çeşitliliği göze çarparken, özellikle hamside bolluk yaşandığı gözlendi. Tezgahlarda hamsi, mezgit ve istavrit 3035 liradan satılıyor.

Karadeniz'den hamsi balıklarının gelmeye devam ettiğini ve satışlardan memnun olduklarını belirten balıkçı Barış Yıldız, "Havalar iyi gidiyor. Karadeniz’den hamsi gelmeye devam ediyor. Hamsinin kilosu 35 lira. İstavrit 30 lira. Marmara’dan kolyoz balığı geliyor o da kilosu 40 lira. Hamsiye talep çok. Vatandaş bol bol hamsi yiyor. Havalar böyle giderse fiyatlar bu seviyede gider. Satışlar güzel. Tezgahlar hareketli. Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.