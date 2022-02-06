Burhaniye sahilinde gün batımı böyle görüntülendi

Burhaniye ilçesinde, turistik Ören sahili yoğun ilgi görürken, günbatımını fotoğraflamak isteyenlerin de mekanı haline geldi.

Burhaniye’de mavi bayraklı plajları ve tarihi meşe ağaçları ile dikkat çeken Ören sahili günbatımını görüntülemek isteyenlerin mekanı oldu. Akşam saatlerinde sahili dolduran vatandaşlar, ilginç kareler yakaladı. İstanbul’dan gelen 2 çocuk babası Kaan Tuna da, Ören sahilinde günbatımı fotoğraflarının harika olduğunu dile getirdi. Yazları Ören Mahallesinde oturduğunu anlatan Tuna, “Ben Ören sahilini çok seviyorum. Aslında güneş herkese aynı doğup, herkese aynı batıyor. Ama bakmasını görmesini bilmek önemli. Bizler İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanlar olarak tabiattan doğadan maalesef uzağız. Koca koca binaların, araçların trafik çilesi içerisinde hep bir telaş içinde yaşarken aslında çok şey kaçırıyoruz. Ören’e geldiğimizde yeniden doğayı tabiatı keşfediyorum. Sanki buralarda güneş bir başka batıyor” dedi.

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