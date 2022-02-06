Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Ümraniyespor: 0

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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor’u 20 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar

6. dakikada Ümraniyespor, ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazandı. Karal Kayra’nın vuruşunda top baraja çarparak kornere çıktı.

32. dakikada ceza alanı hemen dışında topla buluşan Keny, sağ ayağının içiyle şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10

60. dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazdan Bandırmaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kerim Avcı'nın vuruşunda top filelere gitti. 20



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Hüseyin Aylak xx, Cem Özbay xx

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Dos Santos xx, Lokman Gör xx, Mulumba xx, Guido Koçer xx, Kerim Avcı xx, Keny xx, Okan Alkan xx, Mehmet Özcan xx, Doğancan Davas xx, Caner Cavlun xx, Royal Guido Koçer (Pucko dk. 71 x), Kerim Avcı xxx (Landel dk. 81 ?), Kenny xx (Osmajic dk. 86 ?), Okan Alkan xx (Alpay Koldaş dk. 46 xx), Mehmet Özcan xx, Doğan Can Davas xx (Levent Ayçiçek dk. 86 ?), Caner Cavlan xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Levent Ayçiçek, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrjsajevic xx, Alim Öztürk xx, Camara xx, Bammou xx, Onur Ayık xx, Oğuz Gürbulak xx, Mrsic xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Vrsajevic (Hasic dk. 68 x), Alim Öztürk xx, Camara x (Del Valle dk. 68 x), Bammou xx, Onur Ayık x (Atalay Babacan dk. 78 x), Oğuz Gürbulak x (Serkan Göksu dk. 68 x), Mrsic x (Emre Nefiz dk. 78 x), Kartal Kayra Yılmaz x, Glumac x, Ercan Coşkun x

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Hüseyin Atakan Üner, Rodriguez, Atalay Babacan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Paulin Kenny (dk. 32), Kerim Avcı (dk. 60) Bandırmaspor

Sarı Kartlar: Yacine Bambu, Alim Öztürk, Ercan Coşkun (Ümraniyespor), Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Bandırmaspor)

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