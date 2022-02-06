Bandırma'da güneşli havadada vatandaş sahile akın etti.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Bandırma sahilinin tadını çıkardı. Şubat ayında İlçede bahar keyfi yaşayan ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yakınlarıyla sahile akın etti.

Kar ve yağmur yağışının ardından Bandırma'da pazar günü güneş açtı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Şubat ayında denizi izleme keyfi yaşayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Güneşli hava çocuklara da yaradı. Sahil bölgesindeki tüm çocuk parkları ile doldu. Okul açılışı öncesi çocuklar bol bol oynadı. Meteoroji yetkilileri Bandırma'da yarın bulutlu bir havanın beklendiğini ve Salı günü bölge genelinin yağışlı geçmesinin beklendiği açıklandı.

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