BUBYO öğrencilerinden kadına şiddeti önleme kampanyası

Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (BUBYO) oluşturulan 'BUBYO Kadına Şiddete Dur Diyor' grubu sosyal medya platformlarında binden fazla kişiye ulaştı. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban' ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Burhaniye ilçesinde stant açarak yaptıkları bilgilendirmelerle takdir topladı.

Okulun Uluslararası Ticaret ikinci öğretim 3. sınıf öğrencisi 5 genç BUBYO ile “Bir El Bin Nefes” sloganıyla esnafları ve sokakları gezerek bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturdular. Çalışmalarının devam ettiğini anlatan grup sözcüsü Ecem Akay, ''Takım arkadaşlarımla böyle bir projede var olmaktan gurur duyuyoruz. Sadece bu projede bile bir çok insana ulaştık ve bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturdu. Ülkemizin kanayan yarasına biraz da olsa biz üniversite gençleri olarak merhem olmaya çalıştık. Ben ve takım arkadaşlarım; Oğuzhan Yusuf Keklik, Canberk Balaban, Aybike Yıldırım ve Melih Siphai elimizden geldiği sürece her zaman yardımlarımızı devam ettireceğiz'' dedi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban da, ''Bu yıl da takım çalışması kapsamında gerçekleştirdiğimiz projeler ile farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu projede, bizler için çok değerli olan kadınlarımızın sesi olmaya çalıştık. Gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla farkındalık oluşturan öğrencilerimi ortaya koydukları çalışmalardan dolayı kutluyorum.” dedi.

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