ETO eğitim faaliyetlerine devam ediyor

AÖL sınavları ne zaman ve nasıl olacak

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası 2022 yılında da eğitim faaliyetlerine hız kesmenden devam ediyor.

Uyumsoft ve ETO işbirliğinde ETO Meclis Salonu'nda Gelir İdaresi Başkanlığının 509 no'lu Tebliği ile ilgili 2022 yılında bizi bekleyen eDönüşüm süreçleri eğitimi düzenlendi.

Uyumsoft'un bu süreçte mükelleflere olan hizmetleri anlatıldı. Yeni mobil uygulamalar ile ilgili bilgiler verildi. Eğitime bölgede hizmet veren muhasebeciler ve iş insanları ilgi gösterdi.

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